Zone euro : La hausse des salaires alimente l'inflation, dit Philip Lane (BCE)

Zone euro : La hausse des salaires alimente l'inflation, dit Philip Lane (BCE)













Crédit photo © Reuters

VILNIUS (Reuters) - La hausse des salaires dans la zone euro contribue au maintien d'une inflation élevée dans le bloc monétaire mais la croissance des salaires devrait se modérer dans les mois à venir, a déclaré mardi Philip Lane, chef économiste à la Banque centrale européenne (BCE). S'exprimant lors d'un événement à Vilnius, Philip Lane a ajouté qu'il faudrait attendre Pâques 2024 pour déterminer si la croissance des salaires diminue effectivement, comme le prévoit la BCE. Philip Lane a également salué la baisse de l'inflation en zone euro, tombée en septembre à son plus bas niveau en deux ans, mais il a jugé que de nouveaux progrès étaient nécessaires. "Nous estimons que l'inflation des salaires va diminuer, mais cela prendra des mois, cela prendra du temps. Ce que nous avons vu en septembre est donc bienvenu mais nous devons assister à de nouveaux progrès", a-t-il dit. "En ce qui concerne l'inflation des services, je salue (les données) de septembre mais je pense que nous examinerons les données sur l'inflation des services sur une longue durée", a-t-il ajouté. La progression de l'indice des prix à la consommation en zone euro a décéléré à 4,3% sur un an en septembre, après une hausse de 5,2% en août, tandis que l'inflation dite de base a ralenti à 5,5% après 6,2% précédemment. (Reportage Francesco Canepa et Andrius Sytas, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)