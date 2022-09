Zone euro : La hausse des prix à la production accélère encore en juillet

PARIS, 2 septembre (Reuters) - La hausse des prix à la production en zone euro a continué d'accélérer en juillet en rythme mensuel comme annuel, montrent les données publiées vendredi par Eurostat.

Les prix producteurs dans les 19 pays partageant l'euro ont augmenté de 4,0% sur un mois et de 37,9% sur un an en juillet après des gains respectifs de 1,3% et 36,0% le mois précédent (chiffres révisés).

Le consensus Reuters tablait sur une hausse respectivement de 2,5% et 35,8%.

Cette nouvelle hausse s'explique principalement par le bond de 9,0% des prix de l'énergie après une augmentation de 3,0% en juin. Sur un an, les coûts de l'énergie se sont envolés de 97,2% contre une hausse de 93,2% en juin.

En excluant cette composante volatile, les prix à la production ont augmenté en juillet de 0,6% en rythme mensuel et de 15,1% sur un an.

