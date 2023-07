Zone euro : La demande de crédit par les entreprises au plus bas historique (enquête BCE)

FRANCFORT, 25 juillet (Reuters) - La demande de crédit par les entreprises auprès des banques dans la zone euro est tombée à son plus bas niveau historique au deuxième trimestre et une nouvelle baisse est probable au cours de l'été, les établissements bancaires continuant à restreindre l'accès au crédit, a déclaré mardi la Banque centrale européenne (BCE). L'enquête trimestrielle de l'institut de Francfort auprès de 158 banques fournit une preuve supplémentaire que l'économie de l'Union européenne souffre face à la remontée rapide des taux d'intérêt. Les conclusions de cette enquête pourraient renforcer les arguments des partisans d'une pause dans l'actuel cycle de resserrement monétaire de la BCE qui se réunit jeudi. Les "colombes" au sein de la BCE souhaitent que la hausse des taux d'intérêt attendue jeudi soit la neuvième et dernière d'un cycle qui a commencé en juillet 2022 et a vu le taux de dépôt passé de -0,50% à +3,5%. "La demande nette de prêts des entreprises a fortement chuté au deuxième trimestre 2023, tombant à un plus bas historique depuis le début de l'enquête en 2003", écrit la BCE dans son enquête. Pour le trimestre en cours, les banques s'attendent à une nouvelle baisse de la demande de crédit, mais d'une ampleur "beaucoup plus faible" qu'au deuxième trimestre, a précisé la BCE. Cette baisse de la demande des entreprises s'inscrit dans un contexte de détérioration de l'accès au financement des banques, qui ont cependant accru leurs propres marges. Même si le pourcentage de banques ayant noté un resserrement des conditions de crédit est moins important qu'au trimestre précédent, il reste supérieur à la moyenne historique de l'enquête et s'ajoute à des restrictions déjà importantes, a également noté la BCE. Les banques prévoient de continuer à durcir les critères d'octroi de crédit au cours de ce trimestre. La BCE, qui souhaite ramener l'inflation en zone euro autour de 2%, s'emploie à freiner par diverses mesures la demande dans le bloc sans pour autant précipiter l'économie en récession. Ces initiatives ont commencé à porter leurs fruits avec la baisse continue de l'inflation, malgré un marché du travail toujours sous tension. Selon Eurostat, l'économie de la zone euro a progressé de 0,1% au premier trimestre par rapport aux trois mois précédent, mais les perspectives sont moroses car les hausses de taux d'intérêt passées ne se sont pas encore répercutées sur l'économie réelle. La demande des prêts immobiliers a également fortement reculé, mais pas autant que la "très forte baisse" observée lors des deux trimestres précédents, a indiqué la BCE, qui s'attend en outre à une baisse modérée au troisième trimestre. Les banques ont souligné que leur stock de prêts non performants (NPL) les a également poussées à durcir les critères d'octroi du crédit. Même si les ratios de NPL n'ont pas changé de manière substantielle, la perception par les banques du risque de refinancement et de remboursement a augmenté, note la BCE. (Reportage Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)