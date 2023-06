Zone euro: La croissance quasiment à l'arrêt dans le secteur privé

LONDRES (Reuters) - La croissance de l'activité en zone euro s'est pratiquement arrêtée en juin, le ralentissement de l'industrie manufacturière s'étant accentué tandis que l'expansion des services a été plus faible qu'attendu, selon les résultats provisoires des enquêtes PMI de S&P Global publiés vendredi. L'indice composite, qui combine des éléments de l'indice du secteur manufacturier, a baissé à 50,3, son plus bas niveau depuis cinq mois, contre 52,8 en mai et 52,5 pour le consensus. Ce chiffre est à peine supérieur à la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction. "Après deux trimestres consécutifs de contraction, le risque d'une nouvelle baisse du PIB de la zone euro au deuxième trimestre s'est accentué en juin, en raison notamment de la faiblesse de l'activité du secteur des services en France", a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank. La demande globale a diminué pour la première fois depuis janvier et l'indice composite des nouvelles affaires est passé de 50,3 à 48,3. L'indice du secteur des services a reculé de 55,1 à 52,4. Le consensus Reuters le donnait à 54,5. Pour l'industrie, la contraction de l'indice HCOB PMI s'est amplifiée, passant de 44,8 à 43,6, un plus bas depuis mai 2020. L'indice mesurant la production manufacturière qui alimente le PMI composite, est passé de 46,4 à 44,6. Cette baisse est intervenue alors que les usines ont abaissé leurs prix pour le deuxième mois consécutif, les coûts de production ayant baissé au rythme le plus rapide depuis la mi-2009. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)