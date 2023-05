Zone euro: La croissance du secteur privé s'accélère grâce aux services

(Reuters) - La croissance de l'activité dans la zone euro s'est accélérée en avril, bien qu'à un rythme moins rapide qu'annoncé en première estimation, alors que la vigueur affichée par les services a plus que compensé le ralentissement de l'industrie manufacturière, montrent jeudi les résultats définitifs de l'enquête de S&P Global auprès des directeurs d'achat. L'indice PMI composite, considéré comme un baromètre fiable de l'évolution de l'activité économique dans son ensemble, a atteint 54,1, son plus haut niveau en 11 mois, après 53,7 en mars. Une première estimation l'avait donné à 54,4. Avril marque le quatrième mois consécutif où cet indice est au-dessus de la barre des 50 séparant la croissance de la contraction de l'activité. L'indice PMI du seul secteur des services a atteint son plus haut niveau en un an, à 56,2, en hausse par rapport aux 55,0 du mois de mars, mais encore une fois en deçà de l'estimation "flash" à 56,6. "Le secteur des services se porte bien dans la zone euro (...) L'Italie et l'Espagne sont actuellement les principales forces motrices", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank. Bien que le carnet de commandes de l'Union européenne ait augmenté à un rythme plus faible, les données "semblent suggérer un maintien de la croissance du secteur des services de la zone euro dans les prochains mois", a-t-il ajouté. Le sous-indice des nouvelles commandes a augmenté à 55,4 après 54,2, en partie grâce à la reprise de la demande d'exportations qui a connu son taux de croissance le plus élevé depuis juillet 2021. En revanche, une autre enquête sur le secteur manufacturier a montré mardi que l'activité manufacturière s'est contractée pour le dixième mois consécutif. (Reportage Indradip Ghosh à Bangalore; version française Kate Entringer, édité par Laetitia Volga)