Zone Euro : La croissance du secteur privé a ralenti en mai

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - L'activité des entreprises privées de la zone euro a ralenti mais s'est maintenue en croissance en mai, soutenue par l'industrie dominante des services, qui a compensé le ralentissement durable du secteur manufacturier, montre lundi l'enquête de S&P Global. L'indice HCOB PMI composite, considéré comme un baromètre fiable de l'évolution de l'activité économique dans son ensemble, a reculé à 52,8 le mois dernier - un plus bas depuis trois mois - après 54,1 en avril. Une première estimation l'avait donné à 53,5. "La relative bonne tenue du secteur des services devrait redonner un peu d'élan à l'économie et lui permettre de croître au deuxième trimestre", a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank. L'indice PMI du seul secteur des services est revenu à 55,1 après 56,2 en avril, en dessous de l'estimation "flash" qui l'avait donné à 55,9. Les tensions sur les prix se sont apaisées en mai dans l'ensemble du secteur privé, grâce au net recul des prix des intrants dans l'industrie. (Jonathan Cable, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)