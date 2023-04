Zone euro : La croissance du PIB estimée à 0,1% au premier trimestre

Zone euro : La croissance du PIB estimée à 0,1% au premier trimestre













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La zone euro a enregistré au premier trimestre une croissance de son économie plus modérée qu'attendu, montre la première estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée vendredi. Le PIB des 20 pays partageant l'euro a progressé de 0,1% en janvier-mars par rapport aux trois mois précédents. Sur un an, sa hausse atteint 1,3%. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une croissance de 0,2%, avec un PIB en progression de 1,4% sur un an. Au quatrième trimestre, l'économie en zone euro avait stagné et augmenté de 1,8% en rythme annuel. La France a annoncé en début de journée une croissance à 0,2% pour les trois premiers mois de l'année tandis que l'Allemagne a vu son économie stagner, évitant une récession technique. L'Espagne et l'Italie ont fait état d'une accélération plus importante que prévu de leur économie respective, à 0,5%. La croissance économique cette année devrait être l'une des plus faibles jamais enregistrées, à cause d'une forte baisse des revenus réels et d'une hausse des taux d'intérêt. La Commission européenne prévoit que la zone euro connaîtra une croissance de 0,9% cette année et de 1,5% en 2024. Pour l'exécutif européen, le bloc communautaire échappera à une récession malgré de nombreux défis, qui vont de l'inflation au resserrement des politiques monétaires en passant par la faiblesse de la demande extérieure. Tableau (Laetitia Volga et Philip Blenkinsop à Bruxelles, édité par Blandine Hénault)