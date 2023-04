Zone euro : La croissance des salaires maintiendra l'inflation de base élevée, dit Lagarde

WASHINGTON (Reuters) - L'inflation dans la zone euro continuera à baisser, mais la pression sur les prix de base, stimulée par la croissance rapide des salaires, restera élevée pendant un certain temps et ne s'atténuera que lentement, a déclaré vendredi la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde. "La croissance élevée des salaires, liée au resserrement du marché du travail et à la compensation d'une inflation élevée, soutiendra l'inflation de base en termes de projection, mais elle reviendra progressivement à des taux proches de notre objectif", a-t-elle dit lors d'une réunion à Washington du Fonds monétaire international (FMI). (Reportage Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)