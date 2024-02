Zone euro : La croissance des salaires au quatrième trimestre décroît d'un niveau record

FRANCFORT, 20 février (Reuters) - La croissance des salaires dans la zone euro a ralenti au cours du dernier trimestre 2023, incitant les marchés à parier que les pressions salariales vont se dissiper après avoir atteint un record, selon des données publiées mardi par la Banque centrale européenne (BCE). La BCE souligne que les salaires sont désormais la variable la plus importante pour déterminer de la première baisse de taux. La croissance des salaires a ralenti à 4,46% au quatrième trimestre de l'année dernière, contre 4,69% au trimestre précédent, son niveau le plus élevé depuis que ces données sont collectées (2005). La BCE a déclaré que les données attendues dans trois mois, qui intègreront les résultats des négociations collectives pour 2024, seront déterminantes pour la décision de baisser ou non les taux. A lire aussi... L'économiste en chef de la BCE, Philip Lane, affirme de longue date qu'une croissance des salaires de l'ordre de 3% serait compatible avec un objectif d'inflation de 2%, mais la dynamique des rémunérations pourrait encore demeurer supérieure à ce chiffre en 2024, car les salariés cherchent toujours à compenser leurs pertes de pouvoir d'achat liées à l'inflation. Avec une inflation inférieure à 3%, une croissance des salaires supérieure à 4% laisse présager un rebond des revenus réels. "Il ne s'agit que d'une légère baisse, mais elle est globalement conforme aux prévisions selon lesquelles la croissance des salaires commencera à ralentir au cours de 2024", selon Bert Colijn, économiste chez ING. "Nous nous attendons à une baisse plus significative de la croissance des salaires nominaux avant l'été", a ajouté Bert Colijn. (Reportage de Balazs Koranyi Rédaction : Alexandra Hudson)