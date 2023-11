Zone euro : La contraction du PIB confirmée à -0,1% au 3e trimestre

PARIS, 14 novembre (Reuters) - L'économie de la zone euro s'est bien contractée au troisième trimestre par rapport aux trois mois précédents, confirment les données publiées mardi par Eurostat. D'un trimestre sur l'autre, le produit intérieur brut (PIB) a reculé de 0,1% dans la zone euro, confirmant les chiffres initiaux. Par rapport au même trimestre l'année précédente, le PIB des 20 pays utilisant la monnaie unique a augmenté de 0,1%, conformément aussi à la première estimation. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une confirmation des chiffres initiaux. Parallèlement, Eurostat a annoncé que l'emploi dans la zone euro avait progressé de 0,3% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent et de 1,4% sur un an. Tableau de la statistique du PIB: Tableau de la statistique de l'emploi: (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)