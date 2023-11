Zone euro : La CE abaisse sa prévision de PIB pour 2023, mais voit un rebond en 2024

Zone euro : La CE abaisse sa prévision de PIB pour 2023, mais voit un rebond en 2024













par Jan Strupczewski BRUXELLES, 15 novembre (Reuters) - La zone euro enregistrera cette année une croissance économique plus lente que prévu, mais elle évitera une récession technique et la croissance rebondira l'an prochain, montrent mercredi les prévisions de la Commission européenne. Dans ses dernières perspectives pour les 20 pays partageant l'euro, l'exécutif européen a ramené sa prévision de croissance pour le bloc à 0,6% pour cette année, contre une prévision précédente en septembre de 0,8%, en raison d'une inflation élevée, de la hausse des taux d'intérêt et de la faiblesse de la demande extérieure qui ont des conséquences plus importantes que prévu. La croissance a cependant commencé à se redresser pour les trois derniers mois l'année, le produit intérieur brut (PIB) augmentant de 0,2% en rythme trimestriel après une contraction de 0,1% au cours de la période juillet-septembre, note la Commission qui prévoit que la croissance atteindra 1,2% en 2024 avant d'accélérer à 1,6% en 2025. "L'activité économique devrait se redresser progressivement à mesure que la consommation reprend grâce à un marché du travail toujours robuste, à une croissance soutenue des salaires et à un ralentissement continu de l'inflation", écrit la Commission européenne. "Malgré le resserrement de la politique monétaire, l'investissement devrait continuer à augmenter, soutenu par des bilans d'entreprises globalement solides et par la Facilité pour la reprise et la résilience", poursuit la Commission, faisant référence au nouvel instrument européen pour la relance, NextGeneration EU. Selon la Commission, l'inflation, que la Banque centrale européenne (BCE) souhaite ramener à 2,0% à moyen terme, devrait diminuer à 3,2% en 2024, contre un taux de 5,6% prévu pour cette année. Elle ralentirait ensuite à 2,2% en 2025. La Commission voit le déficit budgétaire agrégé de la zone euro revenir à 2,8% du PIB en 2024, contre un taux de 3,2% prévu cette année. Ce déficit baisserait ensuite à 2,7% en 2025, retombant ainsi en dessous de la limite de 3,0% fixée par l'UE. "Le principal moteur de cette baisse devrait être la réduction considérable des mesures (d'aide) liées à l'énergie l'année prochaine et leur suppression progressive en 2025", explique la Commission. La France, l'Italie, la Slovaquie, Malte et la Belgique auront cependant des déficits budgétaires encore bien supérieurs à 4,0% du PIB en 2024 et en 2025, montrent les prévisions de la Commission, ce qui pourrait déclencher des mesures disciplinaires de la part de l'UE à l'encontre de ces pays. D'après les prévisions de la Commission, la dette publique agrégée de la zone euro diminuera également, passant de 90,4% du PIB prévu cette année à 89,7% en 2024, puis à 89,5% en 2025. "Cette évolution est soutenue par une inflation élevée, tandis que les taux d'intérêt plus élevés sur les nouvelles émissions de dette n'augmentent le service de la dette que progressivement, compte tenu de la longue échéance moyenne des dettes publiques dans l'UE", écrit la Commission. (Reportage Jan Strupczewski; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)