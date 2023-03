Zone euro : La BCE va tester la cyber-résistance des banques, dit Enria

FRANCFORT, 9 mars (Reuters) - La Banque centrale européenne prévoit de tester la résistance informatique des principales banques de la zone euro après une forte hausse des cyberattaques, notamment depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a déclaré Andrea Enria, responsable de la supervision du secteur à la BCE. "L'année prochaine, nous lancerons un test de résistance spécifique sur la 'cyber-résilience', qui tentera de tester la capacité des banques à réagir et à se remettre d'une cyberattaque réussie", a déclaré Andrea Enria au journal lituanien Verslo žinios. La BCE met les banques en garde depuis longtemps contre le risque de cyberattaques en provenance de Russie, l'Union européenne ayant adopté de nombreuses sanctions à l'encontre de Moscou à la suite de l'invasion de l'Ukraine. "Il y a eu une augmentation significative des cyberattaques", a dit Andrea Enria. "Nous ne pouvons pas attribuer ce phénomène à une source spécifique, mais c'est un fait que le nombre de ces attaques a augmenté depuis le début de la guerre." D'après Andrea Enria, les banques ont accru leur vulnérabilité aux cyberattaques en externalisant une partie de leur infrastructure informatique critique à des fournisseurs tiers ou à d'autres entités. Les résultats du test de la BCE devraient être connus vers la mi-2024, a précisé Andrea Enria. (Reportage Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)