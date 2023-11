Zone euro : La BCE prévoit une contraction ou une stagnation du PIB au T4, dit De Guindos

MADRID, 7 novembre (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) prévoit une contraction ou une stagnation du produit intérieur brut (PIB) du bloc monétaire au quatrième trimestre, a déclaré mardi son vice-président, Luis de Guindos. "Nous avons constaté une stagnation ou une croissance négative au troisième trimestre et nous nous attendons à ce que cela se poursuive au quatrième trimestre", a-t-il dit lors d'un événement organisé à Madrid. Le PIB de la zone euro s'est contracté de 0,1% au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, selon les données publiées le mois dernier par Eurostat. (Reportage Jesus Aguado, rédigé par Emma Pinedo, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)