Zone euro-L'inflation toujours prévue autour de 2% d'ici 2025 malgré le conflit Israël-Hamas, dit Villeroy

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'inflation en zone euro devrait continuer à refluer autour de l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne (BCE) d'ici fin 2025 malgré le conflit en cours entre Israël et le Hamas palestinien, a déclaré mardi François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de l'institution de Francfort et gouverneur de la Banque de France. "Nous voyons une claire tendance à la baisse (de l'inflation) (…) nous prévoyons un atterrissage de l'inflation vers 2% d'ici 2025", a-t-il déclaré sur franceinfo. "Je veux dire aujourd'hui que nous ne voyons pas de raison de changer cet atterrissage et que nous tenons fermement ce cap dans les turbulences. Le point sans doute à surveiller est l’éventuelle extension du conflit", a-t-il ajouté, faisant référence à l'incursion du Hamas durant le week-end en territoire israélien, ce qui a déclenché un nouveau conflit. Selon François Villeroy de Galhau, la BCE est particulièrement vigilante sur l'évolution des prix du pétrole, qui ont flambé depuis le début du conflit, mais ces prix ne représentent que 10% de l'inflation globale. S'agissant du resserrement monétaire en cours de la BCE, le gouverneur de la Banque de France a défendu la politique actuelle de l'institution de Francfort. "L’inflation, c’est la maladie, la montée des taux d’intérêt, le remède. Il n’est pas agréable mais efficace (...)", a-t-il dit. "Je crois effectivement qu’après avoir beaucoup monté les taux, maintenant nous sommes au bon niveau (...)", a-t-il ajouté. Selon lui, sauf retournement de situation ou de nouvelles données, il n'est pas nécessaire de les relever davantage. (Rédigé par Claude Chendjou, avec Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)