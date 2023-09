Zone euro : L'inflation révisée (légèrement) à la baisse en août

Zone euro : L'inflation révisée (légèrement) à la baisse en août













BRUXELLES, 19 septembre (Reuters) - L'inflation en zone euro est ressortie en août sur un an légèrement en dessous de la première estimation, montrent mardi les données définitives publiées par Eurostat, mais elle demeure plus de deux fois supérieure à l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne (BCE). L'indice IPCH des prix à la consommation dans les 20 pays ayant adopté la monnaie unique a augmenté de 5,2% en rythme annuel, contre une estimation "flash" de 5,3%. D'un mois sur l'autre, l'inflation a progressé de 0,5%. Hors énergie et produits alimentaires non transformés, l'inflation ressort en août à 0,3% en rythme mensuel et à 6,2% en rythme annuel, des chiffres conformes aux attentes. Une mesure plus étroite encore de l'évolution des prix, qui exclut également l'alcool et le tabac, montre que l'inflation est ressortie à 0,3% d'un mois sur l'autre et à 5,3% en glissement annuel, des données conformes également à l'estimation annoncée le 31 août. (Reportage Jan Strupczewski, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)