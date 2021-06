Zone euro: L'inflation revient sous 2% en juin

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'inflation dans la zone euro s'est légèrement ralentie en juin pour revenir sous 2%, un niveau conforme à l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE), montre mercredi la première estimation d'Eurostat.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) a augmenté de 1,9% sur un an après +2,0% en mai, comme attendu par le consensus Reuters.

La hausse des prix de l'énergie par rapport à juin 2020 est estimée à 12,5%, un chiffre qui reste élevé mais marque un léger ralentissement par rapport à mai (+13,1%).

L'inflation dite de base, c'est à dire hors énergie et produits alimentaires non transformés, est nettement inférieure, à 0,8% sur un an après 0,9% en mai.

Une mesure encore plus étroite qui exclut aussi l'alcool et le tabac ressort en hausse de 0,9% par rapport à juin 2020, après 1,0% le mois dernier.

La BCE, qui se fixe pour objectif un taux d'inflation légèrement inférieur à 2% à moyen terme, a prévenu que la hausse des prix devrait dépasser ce niveau cette année mais elle estime que ce phénomène restera temporaire.

