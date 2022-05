Zone euro : L'inflation en zone euro stable en avril à 7,4%, un record !

FRANCFORT, 18 mai (Reuters) - L'inflation dans la zone euro est restée stable en avril à 7,4% sur un an, son plus haut niveau historique, en raison de l'envolée des prix de l'énergie et des produits alimentaires, montrent les chiffres définitifs publiés mercredi par Eurostat, revus en légère baisse par rapport à une estimation initiale de 7,5%.

L'inflation dite de base, qui exclut les prix plus volatils de l'énergie et des produits alimentaires non-transformés, s'affiche à 3,9% sur un an en avril, donc près de deux fois l'objectif de 2% que s'est fixé la Banque centrale européenne (BCE).

Une mesure plus étroite encore de l'évolution des prix qui exclut également l'alcool et les produits du tabac, s'est elle aussi accélérée avec une hausse de 3,5% par rapport à avril 2021, contre +3,0% en mars, précise Eurostat. (Reportage Balazs Koranyi, version française Marc Angrand)