Zone euro: L'inflation en bonne voie pour revenir à 2%, dit Lagarde (BCE)

Crédit photo © Reuters

MARRAKECH, Maroc (Reuters) - L'inflation dans la zone euro a commencé à revenir vers l'objectif de 2% mais la Banque centrale européenne (BCE) reste prête à resserrer davantage sa politique si cela s'avère nécessaire, a déclaré vendredi la présidente de l'institution de Francfort, Christine Lagarde. "Notre objectif, notre mission est de ramener l'inflation à 2% à moyen terme, et nous le ferons, et c'est ce qui se passe en ce moment même", a-t-elle dit lors d'une réunion du Fonds monétaire international (FMI) organisée à Marrakech, au Maroc. Christine Lagarde a cependant ajouté que la banque centrale maintiendrait sa politique restrictive aussi longtemps que nécessaire. (Reportage Balazs Koranyi, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)