Zone euro : L'inflation dopée par l'énergie et les services en septembre

BRUXELLES/PARIS (Reuters) - La hausse des prix de l'énergie et des services a porté l'inflation dans la zone euro à 3,4% en rythme annuel en septembre, a confirmé mercredi Eurostat, et la hausse des prix de base s'est elle aussi accélérée mais plus modérément.

Par rapport à août, les prix à la consommation dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique ont augmenté de 0,5%.

Si le taux d'inflation en rythme annuel est nettement supérieur à l'objectif de 2% que s'est fixé la Banque centrale européenne (BCE), ce dépassement s'explique pour l'essentiel par l'envolée de 17,6% des prix de l'énergie et l'augmentation de 2% de ceux de l'alimentation, du tabac et de l'alcool.

En excluant ces deux catégories volatiles, la hausse des prix est ramenée à 0,4% d'un mois sur l'autre et à 1,9% sur un an après 1,6% en août.

Eurostat explique que les prix de l'énergie représentent à eux seuls près de la moitié de la hausse globale des prix par rapport à septembre 2020, avec une contribution à l'indice IPCH de 1,63 point de pourcentage.

La contribution des services est de 0,71 point, celle des biens industriels hors énergie de 0,57 point.

Tableau

(Reportage Jan Stupczewski et Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)