Zone euro : L'inflation confirmée à 2,8% sur un an en janvier

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'inflation en zone euro a reculé en janvier d'un mois sur l'autre, mais reste conforme aux attentes et à la première estimation sur un an, montrent les données définitives publiées jeudi par Eurostat. Sur un an, l'indice des prix à la consommation calculé aux normes européenne (IPCH) est ressorti à 2,8%, comme indiqué dans l'estimation "flash", après une progression de 2,9% en décembre. D'un mois sur l'autre, l'inflation dans les 20 pays ayant adopté la monnaie unique a reculé de 0,4%, un rythme conforme au consensus Reuters, et après une première lecture de +0,2%. Hors énergie et produits alimentaires non transformés, l'inflation ressort en janvier à -0,6% en rythme mensuel, et à 3,6% en rythme annuel. A lire aussi... Une mesure plus étroite encore de l'évolution des prix, qui exclut également l'alcool et le tabac, montre que l'inflation est ressortie à -0,9% d'un mois sur l'autre et à 3,3% en glissement annuel. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)