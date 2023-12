Zone euro : L'inflation confirmée à 2,4% sur un an en novembre

19 décembre (Reuters) - L'inflation en zone euro en novembre sur un an est ressortie conformément aux attentes et à la première estimation, montrent les données définitives publiées mardi par Eurostat. Sur un an, l'indice des prix à la consommation calculé aux normes européenne (IPCH) a ralenti à 2,4%, comme indiqué dans l'estimation "flash" et en ligne avec le consensus, après une progression de 2,9% en octobre. D'un mois sur l'autre, l'inflation dans les 20 pays ayant adopté la monnaie unique a reculé de 0,6%, contre une première estimation d'une croissance de 0,3%. Le consensus Reuters prévoyait un recul plus modéré de 0,5%. Hors énergie et produits alimentaires non transformés, l'inflation décroît en novembre de 0,5% en rythme mensuel contre une hausse de 0,2% en première estimation, et ressort à +4,2% en rythme annuel, en ligne avec l'estimation "flash". Une mesure plus étroite encore de l'évolution des prix, qui exclut également l'alcool et le tabac, montre que l'inflation est ressortie en repli de 0,6% d'un mois sur l'autre et en hausse de 3,6% en glissement annuel, comme en première estimation. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)