Zone euro : L'inflation confirmée à 0,3% sur un an en juin

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Les prix à la consommation en zone euro ont légèrement progressé en juin mais une mesure ajustée des composants les plus volatils montre pour sa part une inflation moindre, a indiqué vendredi Eurostat, confirmant une première estimation.

Les prix à la consommation dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique ont augmenté de 0,3% le mois dernier en rythme annuel contre une hausse de 0,1% en mai.

En dépit de cette accélération de l'inflation, la hausse des prix reste loin de l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE) d'un taux d'inflation proche mais inférieur à 2% à moyen terme.

Les prix de l'alimentaire, de l'alcool et du tabac ont augmenté de 3,2% en rythme annuel, tandis que les prix dans le secteur des services ont progressé de 1,2% en juin.

Cela a permis de contrebalancer le repli de 9,3% des prix de l'énergie.

Hors prix de l'énergie et des denrées alimentaires non transformées - une mesure d'inflation dite "core" privilégiée par la BCE -, la hausse des prix ressort à 1,1% en rythme annuel, contre 1,2% en mai.

Une mesure d'inflation encore plus ajustée, excluant aussi l'alcool et le tabac, a reculé à +0,8% sur un an, contre +0,9% en mai.

En rythme mensuel, l'inflation en zone euro a progressé de 0,3% en juin.

