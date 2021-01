Zone euro : L'inflation confirmée à -0,3% sur un an en décembre

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - L'inflation dans la zone euro est restée négative en rythme annuel en décembre, en raison principalement de la baisse des prix de l'énergie, montrent mercredi les chiffres définitifs publiés par Eurostat.

L'indice d'évolution des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) affiche une baisse de 0,3% sur un an, comme sur les trois mois précédents. Par rapport à novembre, les prix ont augmenté de 0,3%, précise Eurostat.

Hors énergie et produits alimentaires non transformés, les deux catégories les plus volatiles, le taux d'inflation dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique s'affiche à +0,4% par rapport à décembre 2019.

La baisse des prix de l'énergie n'a que légèrement ralenti, à 6,9% en rythme annuel après -8,3% en novembre. Elle se traduit par une contribution négative de 0,68 point à l'évolution du taux d'inflation global, précise Eurostat.

(Bureau de Bruxelles, version française Marc Angrand)