Zone euro: L'inflation atteint un nouveau record en décembre

PARIS (Reuters) - L'inflation dans la zone euro a enregistré une accélération inattendue en décembre pour atteindre un nouveau plus haut historique, montrent les chiffres publiés vendredi par Eurostat.

La hausse des prix à la consommation dans les 19 pays utilisant la monnaie unique a été de 5% sur un an en décembre, après une hausse de 4,9% le mois précédent, alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient un taux d'inflation de 4,7%.

La hausse des prix de l'énergie est estimée à 26% en rythme annuel, ce qui marque un léger ralentissement après la hausse de 27,5% le mois précédent, précise Eurostat. Les prix de l'alimentation, de l'alcool et du tabac devraient avoir augmenté de 3,2% sur un an (contre +2,2% en novembre) et ceux des biens industriels hors énergie de 2,9% (après +2,4%).

L'inflation dite de base, c'est-à-dire hors énergie et produits alimentaires non transformés, a augmenté de 2,7% en rythme annuel contre 2,6% en novembre.

Une mesure plus étroite encore qui exclut également l'alcool et le tabac affiche une hausse de 2,6% sur un an, comme le mois précédent.

