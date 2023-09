Zone euro : "L'envolée des prix de l'énergie représente un risque inflationniste" dit Kazaks (BCE)

FRANCFORT, 21 septembre (Reuters) - La récente hausse des prix de l'énergie est davantage un changement structurel qu'un choc transitoire, ce qui représente un risque pour l'inflation, a déclaré jeudi le gouverneur de la banque centrale de Lettonie, Martins Kazaks. Les prix du gaz naturel ont récemment augmenté en raison notamment de la constitution des stocks européens pour l'hiver, tandis que le cours du Brent a progressé de 25% sur les trois derniers mois, rapprochant cette référence du marché pétrolier du seuil des 100 dollars le baril. Martins Kazaks, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), s'est dit "assez satisfait" du niveau actuel des taux d'intérêt. Il s'est cependant dit incapable d'affirmer qu'il s'agissait là du pic des taux. Il a jugé prématuré d'anticiper une baisse du coût du crédit au premier semestre 2024 comme le prévoient certains observateurs du marché. Martins Kazaks s'exprimait lors du Reuters Global Markets Forum. (Reportage de Divya Chowdhury à Bombay; rédigé par Balazs Koranyi, version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)