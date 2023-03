Zone euro : L'économie a stagné au 4e trimestre 2022

PARIS (Reuters) - L'économie de la zone euro a stagné sur les trois derniers mois de 2022, par rapport au trimestre précédent, montrent les statistiques révisées publiées mercredi par Eurostat. Une précédente estimation donnait le produit intérieur brut (PIB) des 19 pays partageant alors la monnaie unique en hausse de 0,1%, après une progression de 0,4% au troisième trimestre. Par rapport au quatrième trimestre 2021, le PIB a augmenté de 1,8%, contre +1,9% estimé auparavant. L'institut européen de la statistique a également revu à la baisse la croissance de l'emploi dans la zone euro, à 0,3% d'un trimestre sur l'autre, contre 0,4% annoncé précédemment. Sur un an, elle est confirmée à 1,5%. Eurostat estime que 165 millions de personnes avaient un emploi dans la zone euro durant la période octobre-décembre, soit 3,6 millions de plus qu'à la fin de 2019, juste avant que la pandémie de COVID-19. Tableau (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)