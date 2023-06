Zone euro : Klaas Knot met en garde des marchés "trop optimistes" sur une baisse de l'inflation

AMSTERDAM, 7 juin (Reuters) - Les anticipations d'inflation sur les marchés financiers semblent trop optimistes, ce qui accroît le risque de nouvelles tensions si la politique monétaire doit être resserrée plus longtemps pour juguler l'inflation, a déclaré mercredi Klaas Knot, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) et patron de la banque centrale néerlandaise. "Les marchés financiers sont extraordinairement optimistes et s'attendent à ce que l'inflation baisse aussi vite qu'elle a augmenté. Pour l'année prochaine, les baisses de taux sont même déjà intégrées (dans leurs anticipations)", a-t-il déclaré lors d'une audition devant le Parlement néerlandais. "Dans une telle situation précisément, une période de resserrement monétaire plus longue que prévu pour maîtriser l'inflation augmentera le risque de nouvelles tensions sur les marchés financiers", a-t-il ajouté. (Reportage Bart Meijer; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)