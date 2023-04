Zone euro : Klaas Knot (BCE) "à l'aise" avec un pic de taux à environ 3,85%

Zone euro : Klaas Knot (BCE) "à l'aise" avec un pic de taux à environ 3,85%













DUBLIN, 20 avril (Reuters) - Klaas Knot, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, a déclaré jeudi ne pas être "mal à l'aise" avec les prévisions actuelles du marché qui anticipent un pic du taux de dépôt de la BCE à environ 3,85% contre 3% actuellement. "Nous sommes actuellement dans ce que j'appellerais un territoire légèrement restrictif en ce qui concerne le taux directeur, mais l'inflation n'est pas légère. L'inflation est encore beaucoup trop élevée", a-t-il dit dans un entretien accordé au journal Irish Times. "Un territoire légèrement restrictif ne suffira pas à contrer un taux d'inflation sous-jacente qui s'est rapproché des 6%. Il nous faut une position suffisamment restrictive. Je ne sais pas ce qu'est une position suffisamment restrictive, mais il est évident que nous n'en sommes pas là actuellement". La croissance des prix à la consommation dans la zone euro a ralenti en mars à 6,9% en rythme annuel mais l'inflation sous-jacente a continué d'accélérer à 5,7% après +5,6% en février, ce qui suscite des inquiétudes au sein de la BCE quant à la persistance des pressions sur les prix. "Il est prématuré de parler d'une pause. Pour cela, il faudrait vraiment que la dynamique de l'inflation sous-jacente s'inverse de manière convaincante", relève Klaas Knot. Les responsables de la BCE estiment que la croissance des prix de base s'accélérera encore pendant quelques mois avant d'atteindre un plateau, et qu'une baisse significative pourrait ne pas se produire avant l'automne. (Reportage Padraic Halpin; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)