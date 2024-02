Zone euro : Hausse surprise de la production industrielle en décembre

PARIS, 14 février (Reuters) - La production industrielle en zone euro a augmenté de manière inattendue sur un mois en décembre grâce notamment aux biens d'investissements, montrent les données publiées mercredi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Dans les 20 pays partageant l'euro, la production industrielle a augmenté de 2,6% d'un mois sur l'autre après une hausse de 0,4% (révisé de -0,3%) en novembre, et un consensus Reuters à -0,2%. Sur un an, la production industrielle a nettement rebondi, de 1,2% contre une baisse de 5,4% (révisé de -6,8%) précédemment et un consensus à -4,1%. "Dans la zone euro, en décembre 2023, par rapport à novembre 2023, la production industrielle a augmenté de 20,5% pour les biens d'investissement, de 0,5% pour les biens de consommation durables, de 0,3% pour l'énergie et de 0,2% pour les biens de consommation non durables, tandis qu'elle a diminué de 1,2% pour les biens intermédiaires", précise Eurostat dans un communiqué. (Rédigé par Kate Entringer)