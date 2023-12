Zone euro : Hausse des prix à la production en octobre, conformément aux attentes

(Reuters) - Les prix à la production de la zone euro ont augmenté comme prévu en octobre par rapport à septembre, une hausse des prix de l'énergie ayant compensé de légères baisses pour une série de biens, montrent les données publiées mardi par Eurostat. Les prix à la production industrielle dans le bloc monétaire ont progressé de 0,2% sur un mois et ont reculé de 9,4% sur un an. En septembre, ils étaient ressortis respectivement à +0,5% et -12,4%. Les économistes interrogés par Reuters tablaient pour le mois d'octobre sur une hausse des prix de 0,2% d'un mois sur l'autre et à une chute de 9,5% en rythme annuel. En excluant l'énergie, les prix à la production en octobre ont baissé de 0,2% sur un mois, tandis que sur une base annuelle, ils accusent un recul de 0,2% après un gain de 0,5% le mois précédent. Tableau: (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)