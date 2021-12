Zone euro : Hausse de la production industrielle en octobre

BRUXELLES, 14 décembre (Reuters) - La production industrielle de la zone euro a augmenté comme prévu en octobre, soutenue notamment par la hausse de la production des biens d'équipement et de consommation durables, montrent les données publiées mardi par Eurostat.

En rythme annuel, la production industrielle a été soutenue par le bond de la production de biens non durables, dans un contexte de reprise économique continue.

La production industrielle dans les 19 pays partageant l'euro a augmenté de 1,1% en octobre sur un mois et de 3,3% sur un an, selon l'office statistique de l'Union européenne.

L'amélioration est conforme aux attentes des économistes interrogés par Reuters, qui avaient prévu une hausse mensuelle de 1,2% et une augmentation en rythme annuel de 3,2%.

La production industrielle de biens d'équipement a rebondi de 3,0% sur un mois après avoir reculé en août et septembre, tandis qu'elle a enregistré une hausse de 5,2% en glissement annuel.

La production de biens de consommation durables a également connu une forte hausse, de 1,7% sur le mois et de 2,3% sur l'année. Celle des biens de consommation non durables a augmenté de 6,9% par rapport à la même période un an plus tôt, poursuivant la tendance de fortes hausses enregistrées au cours des mois précédents. (Reportage Jan Strupczewski, version française Diana Mandiá, édité par Sophie Louet)