Zone euro : "Des hausses de taux ne peuvent pas encore être exclues", dit Kazaks

FRANCFORT, 8 novembre (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) ne doit pas exclure pour le moment un nouveau relèvement de ses taux d'intérêt mais elle ne les maintiendra pas à des niveaux record plus longtemps que nécessaire, a déclaré mercredi le gouverneur de la banque centrale de Lettonie, Martins Kazaks. "Nous ne pouvons pas exclure la possibilité que de nouvelles hausses de taux soient nécessaires car nous ne le savons tout simplement pas", a-t-il dit lors d'une conférence à Riga. "Je peux vous assurer très clairement que nous ne maintiendrons pas les taux à des niveaux très élevés une minute de plus que nécessaire", a-t-il ajouté. "Si nous constatons qu'il est nécessaire de réduire les taux, nous le ferons bien sûr", a-t-il poursuivi. La BCE, lors de sa réunion de politique monétaire du 26 octobre, a décidé de maintenir ses taux directeurs à leur niveau actuel, après dix relèvements consécutifs depuis juillet 2022. Les marchés financiers parient depuis sur une nouvelle pause sur les taux en décembre et une première baisse du coût du crédit d'ici avril. (Reportage Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)