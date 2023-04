Zone euro : De Guindos (BCE) met en garde contre "une inflation de base persistante"

Zone euro : De Guindos (BCE) met en garde contre "une inflation de base persistante"













FRANCFORT, 26 avril (Reuters) - Le marché de l'emploi dans la zone euro demeure tendu et l'inflation sous-jacente reste "assez persistante", a déclaré mercredi le vice-président de la Banque centrale européenne, Luis de Guindos, à un peu plus d'une semaine de la réunion de politique monétaire de la BCE. L'enquête trimestrielle de la BCE sur le crédit dans la zone euro, qui pourrait fournir des éléments sur l'impact de la récente crise dans le secteur, constituera un élément clé de la décision de l'institution lors de sa réunion du 4 mai, a-t-il également dit. Les responsables de la BCE semblent unanimes sur un nouveau relèvement des taux d'intérêt le mois prochain mais l'ampleur de cette hausse reste incertaine. (Reportage Balazs Koranyi et Francesco Canepa; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)