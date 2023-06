Zone euro : De Cos (BCE) anticipe une nouvelle hausse de taux en juillet

MADRID, 23 juin (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) devra encore relever ses taux d'intérêt en juillet pour lutter contre l'inflation, mais la voie à suivre par la suite reste incertaine, a déclaré Pablo Hernandez de Cos, membre de l'institution de Francfort et gouverneur de la banque centrale espagnole. "Nous avons encore du chemin à parcourir et nous devrons à nouveau augmenter les taux d'intérêt en juillet. Il n'est cependant pas possible d'anticiper les décisions au-delà de cette réunion", a-t-il déclaré lors d'un événement financier organisé à Santander. La BCE a relevé la semaine dernière ses taux d'intérêt, de 25 points de base, pour la huitième fois d'affilée et a laissé la porte ouverte à d'autres hausses. Elle a également annoncé s'attendre à une inflation au-dessus de son objectif de 2% jusqu'en 2025 inclus, un niveau jugé "inacceptable" par la présidente la banque centrale, Christine Lagarde. (Reportage Jesús Aguado; avec Emma Pinedo; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)