Zone euro : croissance du PIB révisée à 0,1% au 2e trimestre par rapport au 1er trimestre

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'activité économique dans la zone euro a enregistré une croissance moindre qu'initialement estimé au deuxième trimestre, montrent les données révisées publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le produit intérieur brut (PIB) des 20 pays membres du bloc monétaire, corrigé des variations saisonnières, est finalement ressorti en progression de 0,1% sur la période avril-juin comparée aux trois mois précédents. Sur un an, le PIB affiche une croissance de 0,5%. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient respectivement une hausse de 0,3% et 0,6%, comme indiqué en première estimation. Au cours du premier trimestre, le PIB avait augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l'ensemble de l'UE. Tableau: (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)