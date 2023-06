Zone euro : Contraction de 0,1% du PIB au 1er trimestre

Zone euro : Contraction de 0,1% du PIB au 1er trimestre













PARIS, 8 juin (Reuters) - L'économie de la zone euro s'est contractée au premier trimestre, selon les chiffres définitifs publiés jeudi par Eurostat, qui l'avait donnée en progression dans sa précédente estimation. Le PIB des 20 pays ayant adopté la monnaie unique a baissé de 0,1% sur la période janvier-mars et augmenté de 1,0% sur un an, a annoncé l'agence de statistiques de l'Union européenne. Une deuxième estimation publiée mi-mai l'avait donné en hausse de 0,1% d'un trimestre sur l'autre et de 1,3% en rythme annuel. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une stagnation de l'économie et une croissance de 1,2% sur un an. Parallèlement, Eurostat a confirmé que l'emploi dans la zone euro avait progressé de 0,6% au premier trimestre par rapport au trimestre précédent. Sur un an, l'augmentation a été revue à 1,6% contre 1,7% auparavant. Tableau (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)