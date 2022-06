Zone euro : Baisse surprise des ventes au détail en avril

BRUXELLES (Reuters) - Les ventes au détail dans la zone euro ont baissé de manière inattendue en avril, selon des données publiées vendredi par Eurostat, principalement en raison de la réduction des achats de produits alimentaires, de boissons et de tabac.

Selon l'office statistique de l'Union européenne, les ventes au détail dans les 19 pays partageant l'euro ont diminué de 1,3% en avril en glissement mensuel, contre une hausse de 3,9% en glissement annuel.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse mensuelle de 0,3% et à une progression de 5,4% en glissement annuel.

Les ventes au détail étaient en hausse au cours des trois premiers mois de l'année.

Selon Eurostat, les ventes de produits alimentaires, de boissons et de tabac ont diminué de 2,6% au cours du mois, tandis que les produits non alimentaires ont baissé de 0,7%, malgré une augmentation de 3,4% des ventes en ligne et par correspondance. Les ventes de carburants ont augmenté de 1,9%.

La baisse a été particulièrement marquée en Allemagne, première économie de la zone euro, où les ventes ont diminué de 5,4% au cours du mois. Les ventes en Slovénie et en Lettonie ont aussi été faibles, tandis qu'elles ont augmenté en Espagne, au Luxembourg, en Irlande et à Malte.

Par rapport à l'année précédente, la Slovénie et Malte ont enregistré les plus fortes hausses et la Finlande, le Luxembourg et la Belgique les plus fortes baisses.

