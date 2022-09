Zone euro : Baisse plus forte que prévu du sentiment économique

BRUXELLES (Reuters) - L'indice du sentiment économique dans la zone euro s'est dégradé plus que prévu en septembre avec un repli de la confiance des ménages et des entreprises qui se disent par ailleurs pessimistes sur l'évolution des prix dans les mois à venir, montrent les données officielles publiées jeudi.

L'indice publié par la Commission européenne a reculé ce mois-ci à 93,7 contre 97,3 en août (chiffre révisé) alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters attendaient en moyenne une baisse limitée à 95,0.

La confiance a reflué dans tous les secteurs économiques dans un contexte de hausse généralisée des anticipations d'inflation, malgré l'engagement de la Banque centrale européenne (BCE) à lutter contre la flambée des prix par un relèvement soutenu de ses taux d'intérêt.

Le reflux de la confiance a été plus marqué dans le secteur manufacturier et dans la consommation, les dirigeants du secteur industriel ayant notamment rabaissé leurs perspectives en matière de production et d'exportation.

L'indicateur de confiance du consommateur est tombé à -28,8 contre -25,0, les ménages s'attendant à une détérioration de leur situation financière au cours des prochains mois et à des coupes dans leurs projets d'achats importants.

(Reportage Francesco Guarascio; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)