Zone euro : Baisse plus forte que prévu de la production industrielle en mai

BRUXELLES (Reuters) - La production industrielle de la zone euro a diminué plus que prévu en mai, en raison principalement de la baisse de la production de biens de consommation non-durable tels que l'alimentation et les vêtements, montrent les données publiées mercredi par Eurostat.

La production industrielle dans les 19 pays partageant l'euro a reculé de 1,0% par rapport à mai mais augmenté de 20,5% par rapport à mai 2020, l'économie se remettant de la pire phase de la pandémie de coronavirus.

Les économistes prévoyaient en moyenne une baisse de 0,2% sur un mois et une hausse de 22,2 % sur un an.

En avril, le rebond de la production industrielle par rapport à l'an dernier avait atteint 39,4%.

Les biens de consommation non durables ont connu le recul le plus marqué en mai par rapport à avril, leur production ayant diminué de 2,3%, leur première baisse de l'année et la plus forte depuis avril 2020.

La production d'énergie et celle de biens d'équipement ont pour leur part diminué de 1,9% et 1,6% respectivement.

La production a en revanche augmenté de 1,6% pour les biens de consommation durables, tels que les voitures ou les réfrigérateurs.

Au recul de la production en mai s'ajoute une révision à la baisse des données d'avril qui ramène la hausse de la production industrielle à 0,6% au lieu de 0,8% annoncé initialement.

(Reportage Francesco Guarascio; version française Diana Mandiá, édité par Marc Angrand)