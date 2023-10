Zone euro : Baisse moins forte qu'attendu de la confiance des investisseurs en octobre

Zone euro : Baisse moins forte qu'attendu de la confiance des investisseurs en octobre













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le moral des investisseurs dans la zone euro a baissé moins que prévu au début du mois d'octobre, la faiblesse économique de l'Allemagne continuant de peser sur la région mais les attentes augmentent légèrement, selon une enquête réalisée lundi. L'indice Sentix pour la zone euro est passé de -21,5 en septembre à -21,9 points en octobre, ce qui est mieux que les -22,8 estimés par les analystes interrogés par Reuters. "Dans la zone euro, et en particulier en Allemagne, la situation économique reste faible et les tendances à la récession persistent", a déclaré Manfred Huebner, directeur général de Sentix. "Il y a toutefois une légère lueur d'espoir, puisque les anticipations s'améliorent. Il serait toutefois prématuré de parler d'un retournement de situation". Le sous-indice des anticipations dans la zone euro est passé à -16,8 points, contre -21,0 le mois précédent, à son niveau le plus élevé depuis avril. "Dans le meilleur des cas, cela signifie une érosion de la dynamique négative", a déclaré Manfred Huebner. "Une valeur attendue négative signifie que la perception de l'économie par les investisseurs dans six mois est plus dégradée que leur perception de la situation actuelle." L'indice de la situation actuelle est passé de -22,0 à -27,0 points, son niveau le plus bas depuis novembre 2022. Le sondage a été réalisé auprès de 1.222 investisseurs entre le 5 et le 7 octobre. (Rédigé par Sarah Marsh, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)