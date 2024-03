Zone euro : Baisse marquée des prix à la production en janvier

Zone euro : Baisse marquée des prix à la production en janvier













PARIS, 5 mars (Reuters) - Les prix à la production en zone euro ont reculé davantage que prévu en janvier et accusent sur un mois un repli identique à celui de décembre sous l'effet principalement d'une baisse des tarifs de l'énergie. Selon les données publiées mardi par Eurostat, les prix à la production industrielle dans la zone euro ont diminué de 0,9% en janvier, comme en décembre (révisé de -0,8%). Sur un an, ces prix affichent une baisse de 8,6% contre -10,7% en décembre (révisé de -10,6%). Les économistes interrogés par Reuters tablaient pour le mois de janvier sur une contraction des prix de 0,1% d'un mois sur l'autre et sur une chute de 8,1% en rythme annuel. En excluant l'énergie, les prix à la production ont augmenté de 0,2% sur un mois en janvier après une baisse de 0,1% en décembre, tandis que sur une base annuelle, ils accusent un recul de 1,5% après un repli de 0,5% le mois précédent. Tableau: (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)