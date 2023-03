Zone euro: Baisse inattendue du moral des investisseurs en mars

Zone euro: Baisse inattendue du moral des investisseurs en mars













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le moral des investisseurs dans la zone euro s'est dégradé depuis le début du mois contre toute attente, une première depuis octobre, montrent lundi les résultats de l'enquête mensuelle de l'institut Sentix. L'indice de confiance Sentix s'est établi ce mois-ci à -11,1 points contre -8,0 en février alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur -6,3. Le sous-indice mesurant les anticipations des investisseurs a rechuté à -13,0 en mars contre -6,0 en février après des mois d'amélioration progressive. Celui sur leur situation actuelle a continué en revanche de se redresser pour le cinquième mois consécutif, passant de -10,0 à -9,3, mais il reste en territoire négatif, signe que l'économie est, au mieux, dans une phase de stagnation. "Cette phase de stagnation pourrait bientôt se transformer en de nouvelles craintes de récession si les attentes économiques négatives se matérialisent", a déclaré le directeur général de Sentix, Manfred Hübner, cité dans un communiqué. "La croissance de la masse monétaire reste faible et, associée à la hausse des taux d'intérêt, cela devrait peser lourdement sur l'économie au cours de l'année", a-t-il ajouté. L'institut Sentix a interrogé 1.309 investisseurs entre le 2 et le 4 mars. (Reportage Miranda Murray; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)