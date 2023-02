Zone euro: Baisse des ventes au détail en décembre, comme prévu

BRUXELLES (Reuters) - Les ventes au détail de la zone euro ont reculé conformément aux attentes en décembre, soulignant la faiblesse de la demande des consommateurs en fin d'année face à une inflation élevée, selon les données de l'office statistique de l'Union européenne Eurostat. Le volume des ventes au détail dans les 19 pays partageant alors l'euro a diminué de 2,7% en décembre en glissement mensuel et de 2,8% en glissement annuel. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 2,5% sur un mois et une baisse de 2,7% sur un an. (Reportage Jan Strupczewski ; version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)