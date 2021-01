Zone euro : Baisse des prix inchangée en décembre à -0,3% annuel

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Les prix à la consommation dans la zone euro ont baissé de 0,3% sur un an en décembre, se maintenant en territoire négatif pour le cinquième mois d'affilée avec la chute prolongée des prix de l'énergie, montre la première estimation publiée jeudi par Eurostat.

Les prix à la consommation dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique ont diminué de 0,3% en rythme annuel, comme lors des trois mois précédents, alors que les économistes sondés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse légèrement atténuée de 0,2%.

Les prix de l'énergie ont chuté de 6,9% le mois dernier par rapport à décembre 2019 après -8,3% en novembre et la hausse des prix des produits alimentaires non transformés a ralenti à 2,1% en rythme annuel après une hausse de 4,2% en novembre.

L'inflation dite de base, c'est-à-dire en excluant l'énergie et les produits alimentaires non transformés, ressort à 0,4% sur un an le mois dernier, comme le mois précédent.

Si l'on exclut aussi l'alcool et le tabac, une mesure d'inflation surveillée de près par les économistes, la hausse des prix est inchangée à 0,2%.

Laetitia Volga