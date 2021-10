Zone euro : Baisse de la production industrielle en août

PARIS (Reuters) - La production industrielle de la zone euro a baissé d'un mois sur l'autre en août, ont révélé les données publiées mercredi par Eurostat, mais s'est avérée plus forte que prévu en rythme annuel, soutenue par un bond de la production de biens de consommation non durables.

La production industrielle dans les 19 pays qui partagent l'euro a reculé de 1,6% en août sur un mois et a progressé de 5,1% sur un an.

Le repli sur un mois est conforme aux attentes des économistes interrogés par Reuters qui avaient toutefois tablé sur une hausse de seulement 4,7% sur un an.

Sur un mois, les baisses les plus notables ont été observées pour la production de biens d'équipement et de biens de consommation durables, en repli de 3,9% et 3,4% respectivement, a précisé Eurostat.

Sur un an, la production de biens de consommation non durables a bondi de 11,6% et celle de biens intermédiaires a progressé de 6,6%.

(Reportage Jan Strupczewski, version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)