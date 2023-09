Zone euro : "Aucune date cible pour la baisse des taux d'intérêt", dit De Guindos

MADRID, 15 septembre (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) n'a pas de date cible pour la baisse des taux d'intérêt en zone euro et les prévisions concernant une décision en ce sens en juin 2024 ne sont que des paris de marché qui peuvent facilement s'avérer incorrects, a déclaré vendredi le vice-président de l'institution, Luis de Guindos. "L'inflation va continuer à baisser, qu'il s'agisse de l'inflation globale ou de l'inflation de base. Les marchés s'y attendent mais ils peuvent aussi se tromper; ils se basent sur une série d'hypothèses, qui parfois ne se réalisent pas, que nous commencerons à baisser les taux en juin 2024. C'est un pari, il peut être juste comme il peut ne pas l'être", a-t-il déclaré sur les ondes de la radio Cadena Cope. "Cela dépendra d'un grand nombre de facteurs, cela dépendra des données", a-t-il ajouté. Les analystes de Citigroup ont déclaré vendredi tabler désormais sur une baisse des taux de la BCE en juin 2024 au lieu de septembre 2024. La BCE a relevé jeudi pour la dixième fois d'affilée ses taux d'intérêt, portant son taux de dépôt à 4% alors qu'il était encore négatif il y a 14 mois, face à des pressions inflationnistes persistantes. L'institution a toutefois signalé dans son communiqué que l'actuel cycle de resserrement monétaire, le plus agressif depuis la création de la zone euro, touchait probablement à sa fin alors que l'économie de la zone euro ralentit. "Ce que je dis, c'est qu'avec cette dernière augmentation que nous avons effectuée hier (jeudi), si le niveau des taux d'intérêt est maintenu dans le temps, nous pensons qu'il pourrait être suffisant pour que l'inflation converge effectivement vers notre objectif de 2%", a ajouté Luis De Guindos. (Reportage de Jesús Aguado, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)