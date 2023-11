Zone euro : Amélioration du moral des investisseurs en novembre

Zone euro : Amélioration du moral des investisseurs en novembre













BERLIN, 6 novembre (Reuters) - Le moral des investisseurs dans la zone euro s'est redressé plus que prévu depuis le début du mois, les anticipations futures étant à leur plus haut niveau depuis le début de l'année, montre une enquête publiée lundi. L'indice Sentix pour la zone euro est passé de -21,9 points en octobre à -18,6 en novembre, ce qui est mieux que les -22,2 estimés par les analystes interrogés par Reuters. Le sous-indice des anticipations futures dans le bloc monétaire est remonté ce mois-ci à -10,0 points, son plus haut niveau depuis février et sa deuxième amélioration mensuelle consécutive. Il était à -16,8 le mois précédent. "La réduction de la dynamique négative est un premier signe d'amélioration. Pour lever tous les doutes, ces chiffres doivent cependant revenir en territoire positif", a déclaré Manfred Huebner, directeur général de Sentix. Le sous-indice sur la situation actuelle a peu varié, passant de -27,0 points à 26,8. Le sondage a été réalisé auprès de 1.203 investisseurs entre le 2 et le 4 novembre. (Reportage Sarah Marsh; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)