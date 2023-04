Zone euro : Amélioration du moral des investisseurs en avril, selon Sentix

Zone euro : Amélioration du moral des investisseurs en avril, selon Sentix













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le moral des investisseurs dans la zone euro s'est amélioré depuis le début du mois d'avril après une baisse inattendue en mars, montrent mardi les résultats de l'enquête mensuelle de l'institut Sentix. L'indice de confiance Sentix s'est établi ce mois-ci à -8,7 points contre -11,1 en mars alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur -9,9. Le sous-indice mesurant la situation actuelle des investisseurs s'est également redressé, à -4,3, pour le sixième mois consécutif, mais il demeure en territoire négatif après une contraction de 9,3 en mars. Cela suggère que l'économie est, au mieux, dans une phase de stagnation. Le sous-indice sur les anticipations des investisseurs s'est maintenu en avril à -13,0. "Il ne fait aucun doute que l'économie de la zone euro a mieux résisté aux mois d'hiver que beaucoup ne le pensaient à l'automne", a souligné l'institut Sentix. La douceur de l'hiver et les mesures de sobriété énergétique ont permis d'éviter un risque de pénurie d'énergie, a également noté l'institut, qui a interrogé 1.300 investisseurs entre le 6 et le 8 avril dans le cadre de son enquête. (Reportage Tom Sims; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)