Zemmour appelle à une union des droites pour les législatives

PARIS, 24 avril (Reuters) - Eric Zemmour, l'ex-candidat de "Reconquête!" à l'élection présidentielle, a appelé dimanche à une union nationale des droites en vue des élections législatives de juin.

"J'appelle à l'Union nationale en vue des législatives", a déclaré Eric Zemmour.

"La première coalition des droites et des patriotes pour que les élus de 'Reconquête!, du Rassemblement national, de 'Debout la France' et ceux des républicains qui ne veulent pas se rallier à Emmanuel Macron est une chance de peser, voire de dominer dans la prochaine assemblée", a-t-il ajouté. (Reportage Jean-Michel Bélot et Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot)