Zelensky visite les troupes ukrainiennes près de Bakhmout

Zelensky visite les troupes ukrainiennes près de Bakhmout













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a rendu visite mercredi à ses troupes près de la ville de Bakhmout, située sur la ligne de front, et a remis des décorations à des soldats dont il a déclaré qu'ils défendent héroïquement la souveraineté de leur pays. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le montre vêtu d'un sweat-shirt sombre et d'un pantalon militaire kaki, remettant des médailles à des soldats dans ce qui semble être un grand entrepôt. "Je suis honoré d'être ici aujourd'hui pour remettre des récompenses à nos héros. Pour leur serrer la main et les remercier d'avoir protégé la souveraineté de notre pays", a écrit Volodimir Zelensky sur l'application de messagerie Telegram, sous la vidéo. "Votre destin est si difficile, mais si historique. Défendre notre terre et tout rendre à l'Ukraine pour nos enfants", a-t-il ajouté. "Je m'incline devant tous les héros, vos proches camarades que vous avez perdus dans l'est, et en général tout au long de cette guerre." Volodimir Zelensky a présenté la "forteresse Bakhmout" comme un symbole de défi, qui saigne l'armée russe à blanc. Une autre vidéo diffusée mercredi montre le président ukrainien en train de rendre visite à des soldats blessés. Il leur a serré la main, les a remerciés pour leur service et a remis des médailles à certains d'entre eux. Cette visite a eu lieu quelques jours après que le président russe Vladimir Poutine s'est rendu dans la ville de Marioupol, en Ukraine, occupée par la Russie. (Reportage Max Hunder, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)